¡Más de 100 millones anuales! El desorbitado nuevo salario de Max Verstappen en Red Bull

Marc Limacher acostumbra a desvelar con precisión los desmesurados sueldos de los pilotos de F1 y no ha tardado en reunir los detalles de la reciente renovación del neerlandés.

Por fin es oficial, Red Bull ha anunciado la renovación de Max Verstappen hasta 2030. El piloto neerlandés quedará vinculado a la escudería austríaca cuatro años más, desde su llegada a la categoría Junior del equipo en 2014.

Además, el piloto tendrá la oportunidad de celebrar este nuevo contrato en casa, aprovechando que el GP de Países Bajos está fijado para este fin de semana. Laurent Mekies finalmente consiguió convencer de continuar a un Max muy dubitativo, que incluso aseguró que "estaba más cerca de retirarse".

De esta manera, el cuatro veces campeón mundial ha logrado ampliar su salario de 70 millones de euros anuales, el más alto de la parrilla de F1, a 92 millones por temporada a partir de la próxima. Una cifra desorbitada que aún podría ascender hasta los 115 si se completaran las bonificaciones, como ha informado el periodista Marc Limacher. Por lo que el valor final podría situarse hasta en 460 millones en cuatro años,

Dentro de la parrilla, el siguiente salario más alto corresponde a los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que ganarían 60 y 34 millones anuales respectivamente. Carlos Sainz obtendría 30 millones frente a los 20 de Fernando Alonso por temporada, situándose así entre los siete pilotos mejores pagados del 'paddock'.

Sin duda, la renovación de Verstappen es una gran noticia para el 'Gran Circo', que contará con el talento de Max unos años más. Por el momento, todas las miradas están puestas en Zandvoort, donde la competición regresa este fin de semana tras el parón veraniego, una oportunidad para el neerlandés de demostrar ante su gente, que aún tiene hambre.

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