La confianza de Alonso en Honda: "Nadie puede pensar que no harán un motor muy bueno..."

El piloto de Aston Martin está convencido de que tarde o temprano Honda hará uno de los mejores motores de la Fórmula 1.

Fernando Alonso habló de su futuro en la previa del Gran Premio de Países Bajos... y dejó claro que todo iba a depender del rendimiento de Aston Martin y Honda para tomar una decisión. Este fin de semana, con las mejoras, podría ser clave.

Está convencido el bicampeón de la Fórmula 1 de que la unidad de potencia va a mejorar pronto: "Para mí sería bueno ver un camino y entendimiento de los problemas. Pero no me preocupa eso. Creo que solucionaremos los problemas, es cuestión de tiempo".

"No creo que nadie pueda pensar que Honda no producirá un motor muy bueno tarde o temprano. Es sentarse con el equipo y decidir juntos qué es lo mejor para todos nosotros y no solo sobre mí, es lo que el equipo considera lo mejor para todos nosotros", dice el piloto asturiano.

Lance Stroll, por su parte, no se quiere mojar sobre cuál será el rendimiento del coche en el circuito de Zandvoort: "Creo que el nuevo motor responderá a todas las preguntas".

"Si ganamos mucha más potencia en el motor entonces sí, seremos más competitivos", apunta el piloto canadiense.

En los primeros entrenamientos de este viernes, los únicos al ser fin de semana al sprint, toda la parrilla mirará al coche verde y a ese nuevo motor que podría dar un salto muy importante al menos hacia la zona media.

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