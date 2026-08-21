El mensaje de Sainz sobre el rendimiento de Williams: "A no ser que hagas como Aston Martin..."

El piloto español, que acaba de renovar, dice que están a más de un segundo de los Racing Bulls: "Hay que traer un coche nuevo y este año ya no da tiempo".

Carlos Sainz ha extendido su contrato con Williams a pesar de las dudas sobre el rendimiento. Porque con ese coche, dice, están incluso a más de un segundo de los Racing Bulls. Y cree que la única solución es llevar un coche nuevo como está haciendo Aston Martin.

En declaraciones que recoge 'AS', Carlos habla de las mejoras que tiene por delante: "Estamos tan lejos incluso de los Racing Bulls, a un segundo y medio en Budapest, que a no ser que traigas un coche nuevo, como ha traído Aston Martin, con un paquete de mejoras no te da un segundo, un segundo y medio. Así que hay que traer un coche nuevo y este año ya no da tiempo".

"Hemos creado un concepto que no se puede desarrollar mucho, porque es un concepto fallido. No es rápido y no tenemos capacidad de evolucionarlo al ritmo que lo están evolucionando los mejores, que están tres segundos por delante, así que está claro que algo no funciona", dice el piloto español, que acaba de firmar un nuevo contrato multianual con Williams.

"Este año no hemos acertado...", lamenta Carlos recordando el plan que llevaron a cabo antes del cambio de reglamento.

"El año pasado el coche sí que lo evolucionábamos, porque entendíamos la reglamentación y teníamos un concepto de coche igual o muy parecido al de los demás. Fuimos el equipo que dio el mayor salto. Así que está claro que este año no hemos acertado con el concepto y eso no nos permite evolucionar", dice Sainz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido