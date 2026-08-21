La sorpresa de Verstappen tras renovar con Red Bull: "Estaba más cerca de retirarme..."

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 dijo en la previa de Zandvoort que no estuvo cerca de firmar por ningún otro equipo de la competición.

Max Verstappen es el gran campeón de esta generación y el gran deseado por todos los equipos. Ha renovado con Red Bull, pero hasta entonces su nombre ha sido relacionado con casi todos los equipos importantes de la parrilla. En especial Mercedes y McLaren.

Pero el neerlandés, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos, dejó una frase muy interesante sobre sus planes: "Creo que estaba más cerca de retirarme que de cambiar de equipo".

Explica que no era una cuestión de cambiar de equipo y sí de replantearse su futuro en otras competiciones: "La verdad es que se trataba de continuar en la Fórmula 1 o no, pero las normas han estado mejorando algo y digamos que estoy dispuesto a convivir con ellas y espero que hasta 2030 se cambien y quizá lleguen esos motores V8. Lo evaluaremos entonces".

Esas normas, con la aparición de la parte eléctrica, fueron las que le colocaron casi fuera de la competición. Pero continuará al menos hasta el año 2030 con Red Bull.

"No ha sido una decisión estresante, creo que era la decisión adecuada", dice el piloto neerlandés.

Este 2026 no está siendo fácil para él con ese coche, pero confía en volver a competir por victorias y títulos: "Me siento muy bien dentro del equipo, creemos que podemos volver a lo más alto en los próximos años. Hemos mantenido muchas conversaciones buenas y transparentes, me llevo bien con Oliver, Laurent y con todos los gestores".

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