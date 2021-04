Mark Webber y Fernando Alonso son grandes amigos. Durante sus aventuras en Fórmula 1 era muy habitual verles bromeando en el paddock. Ahora Webber ha confesado que estuvieron muy cerca de compartir equipo en el año 2014. Y no en un sitio cualquiera, en la escudería Ferrari.

"La cuestión es que habría sido el número 2... puede parecer realmente duro, pero pensé 'Ok, es Ferrari y me gustaría correr algunas carreras con ellos y aún puedo ganar algunos grandes premios ahí'", ha afirmado el expiloto australiano. Aunque, eso sí, en el contrato no decía nada de piloto número 1 o piloto número 2: "En el contrato no lo ponía por ningún lado".

"No había ninguna manera de, estando Fernando, ganar el campeonato con él de compañero. Los números eran todos buenos, todo estaba hecho. Y luego, lo que cambió por su parte fue que no eran dos años fijos, era uno con opción a un segundo. No estaba contento con eso, ni tampoco Flavio Briatore. Mi conciencia me decía ‘No sé las ganas que tienen de ficharte'", afirma Webber.

Webber se marchó de Red Bull en el año 2013, una vez finalizada la temporada, a pesar de que había recibido esta suculenta oferta. Eso sí, como demuestra en sus declaraciones, fue consciente en todo momento que ir a Ferrari con Alonso no tenía ninguna opción de ganar el campeonato.

Un año después, el bicampeón de la Fórmula 1 dijo adiós a su aventura en Maranello para fichar por McLaren, en la que sería su segunda aventura en el mencionado equipo.