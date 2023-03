Fernando Alonso y Aston Martin son dos de las figuras de moda en la Fórmula 1. Todos les miran, a la espera de si confirman sus excelentes sensaciones en los test de pretemporada de Baréin. Un coche que ha competido con los tiempos de los Ferrari.

El 'alonsismo' está absolutamente enloquecido en redes sociales. Pero no sólo los aficionados españoles. A nivel internacional todos esperan grandes cosas del bicampeón de la Fórmula 1.

Alonso es el piloto más elegido en el 'Fantasy', el juego oficial de la competición, con un 68% y por delante de otros nombres como el actual campeón Max Verstappen (57%) y Charles Leclerc (43%).

Destaca también que Carlos Sainz (con un 28%), está por delante de George Russell (26) y un Lewis Hamilton que sólo suma el 20%.

Alonso, además, es uno de los pilotos más baratos para comprar en ese 'Fantasy'. Sólo cuesta 8,3 millones de euros, muy por detrás de Verstappen (27 millones) o Hamilton (24 millones).

