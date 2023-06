Hay motivos para soñar con una victoria de Fernando Alonso en Montreal. Al menos, eso dicen los números. El asturiano fue el más rápido en la simulación de carrera que la mayor parte de los pilotos hicieron en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá.

Alonso rodó a con un ritmo medio de 1:17:5, una décima más rápido que Max Verstappen y Charles Leclerc. Además, el español mostró una consistencia mucho mayor que el neerlandés y el monegasco, siendo capaz de mejorar sus tiempos en la parte final de la tanda, lo cual demuestra que el Aston Martin vuelve a tener menos degradación de neumáticos que sus rivales.

Gasly, la gran sorpresa

La cuarta posición la firmó un Pierre Gasly que mostró un ritmo realmente competitivo. El francés tuvo un ritmo medio de 1:17:7, tan solo dos décimas más lento que Alonso.

No obstante, no fue un buen viernes para Alpine, ya que Gasly sufrió una rotura de embrague que le dejó fuera de los primeros libres, mientras que Esteban Oconrompió la caja de cambios y no pudo completar completar la segunda sesión, por lo que la sombra de la falta de fiabilidad vuelve a amenazar al equipo francés.

También sorprendió el ritmo de Lando Norris. El británico fue el sexto más rápido, a medio segundo de Alonso y por delante de 'Checo' Pérez, lo cual demuestra que el salto adelante que dio McLaren en Mónaco y Barcelona es una realidad.

Los Mercedes siguen siendo una incógnita

La gran duda es dónde están los Mercedes. A pesar de que Lewis Hamilton y George Russell marcaron las dos vueltas más rápidas de la sesión, lo hicieron con neumáticos blandos.

El equipo de la estrella no probó el ritmo con el neumático medio, por lo que no hay referencias de cuál será su velocidad en carrera, aunque si mantienen el rendimiento mostrado en Barcelona, serán una amenaza para Fernando Alonso y Aston Martin.