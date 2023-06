Plantar cara a Max Verstappen en la pelea por el título. Ese era el objetivo con el que'Checo' Pérezarrancaba la temporada 2023 deFórmula 1. Sus dos victorias en las primeras cuatro carreras hacían presagiar que el mexicano iba a ser un hueso duro de roer para el bicampeón del mundo.

Pero en las últimas citas el rendimiento del piloto de Jalisco ha caído en picado. En la clasificación delGran Premio de Mónaco sufrió un accidente que le hizo salir última, impidiéndole pelear por los puntos.

Algo similar sucedió el sábado en Barcelona. Un error en la clasificación le dejó fuera de la Q3, y en carrera no logró batir a los Mercedes, quedándose estancado en la quinta posición.

Estas dos malas actuaciones dejan a Pérez a 53 puntos de Max Verstappen, una distancia que, dada la consistencia del neerlandés, va a ser muy difícil de recortar para 'Checo'.

Por ello, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, aseguró tras el Gran Premio de España que al verse lejos del liderato del mundial, Pérez se sentiría más liberado.

"Creo que ahora, hay esa separación en los puntos, que en realidad se puede quitar la presión de él un poco, y la expectativa que está poniendo en sí mismo, tiene que dejar de lado eso ahora y ser libre para conducir", dijo Horner en declaraciones a 'DAZN'.

Pero Pérez no está de acuerdo con su jefe. Para el mexicano, el simple hecho de pilotar para Red Bull y pelear por victorias hace que la presión siga siendo la misma.

"No lo creo, pienso que debo rendir a mi máximo nivel porque tenemos un gran coche, y eso debería darnos muchos podios y victorias hasta que acabe la temporada. Vemos que la parrilla está cada vez más cerca, e intentaré dar lo mejor de mí mismo", dijo Pérez en la rueda de prensa previa al GP de Ganadá al ser preguntado por las palabras de Horner.

El mexicano aseguró que se siente especialmente motivado este fin de semana para enmendar sus errores y volver a lograr un buen resultado: "Quiero volver a tener mi ritmo, porque en Mónaco cometí un grave error y en Barcelona tuve una complicada clasificación por las condiciones, por lo que pagué el precio el domingo. Estoy centrado en regresar a la pelea lo antes posible".

Además, aseguró que para batir a Verstappen tiene que dar su mejor versión, ya que el neerlandés no comete ningún error: "Creo que siempre realiza su trabajo, no ha tenido fines de semana malos este año, y yo no puedo tenerlos, debo mantener la consistencia alta, porque Max es muy bueno en eso".

Montreal, un circuito 'gafado' para Pérez

El reto del piloto mexicano es aún más grande teniendo en cuenta que solo ha subido al podio una vez en Canadá. Lo hizo en 2012, aprovechando una carrera caótica para subirse al tercer cajón remontando desde la decimoquinta posición. Once años después, 'Checo' Pérez buscará repetir la hazaña en el momento más crítico desde que viste los colores de Red Bull.