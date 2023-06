En Ferrari siguen dando palos de ciego. Tras un mal inicio de temporada en el que tan solo han logrado un podio, los italianos son cuartos en el campeonato de constructores, superados claramente por Aston Martin y Mercedes y a 184 puntos de un Red Bull que se ha mostrado intratable.

En el Gran Premio de España, los de Maranello introdujeron un nuevo paquete aerodinámico con el que pretendían reducir la degradación de neumáticos y así paliar el mal ritmo de carrera del SF-23.

Sin embargo, los problemas se reprodujeron. A pesar de que Carlos Sainz logró la segunda posición en la parrilla de salida, el Ferrari volvió a tener una degradación mucho más alta que la de sus rivales, haciendo caer al madrileño hasta la quinta posición en carrera.

En su llegada a Montreal, Carlos Sainz se mostró optimista de cara al Gran Premio de Canadá. El piloto español aseguró que el nuevo paquete aerodinámico se adaptaría al circuito canadiense mucho mejor de lo que lo hizo en España.

"Esperamos poder explotar las mejoras mejor que en Barcelona. Confío en que esas mejoras se puedan ver un poco más aquí y continuemos empujando y desarrollando el paquete", dijo el madrileño en el corralito del Circuito Gilles Villeneuve.

Sin embargo Charles Leclerc no comparte la versión de su compañero de equipo. El monegasco cree que si Ferrari no trae mejoras no hay motivos para el optimismo. "Para esta carrera no tenemos nada nuevo, así que no espero ningún milagro", dijo el monegasco en rueda de prensa.

A pesar de que las frenadas fuertes y curvas lentas del circuito Gilles VIlleneuve se adaptan mucho mejor al SF-23 que las curvas rápidas de Montmeló, Leclerc cree que el nuevo paquete aerodinámico no será suficiente para plantar cara a Red Bull, Aston Martin y Ferrari. "No creo que sea un gran paso adelante", sentenció el monegasco.