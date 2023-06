103 poles, 103 victorias y siete mundiales. Son las vertiginosas cifras que convierten a Lewis Hamiltonen el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Tras superar todos los récords establecidos previamente por Michael Schumacher, los números del británico parecen inalcanzables para cualquier piloto, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, la superioridad mostrada por Max Verstappen desde 2022 la convierte en el gran favorito para alcanzar los registros del heptacampeón del mundo.

Si gana este fin de semana en Canadá, el neerlandés igualaría las 41 victorias de Ayrton Senna, convirtiéndose en el quinto piloto con más triunfos de la historia.

Pero Hamilton tiene claro que el objetivo del que fuera su rival en la pelea por el título de 2021 va mucho más allá del récord de Senna, y sus espectaculares cifras con tan solo 25 años le convierten en el principal candidato a destronarle como el piloto con más triunfos en el ‘gran circo’.

"Max está haciendo una gran carrera, es joven, tiene mucho tiempo por delante y además está en un equipo impresionante, así que claro que puede batir mis récords, están para eso", aseguró Hamilton en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá.

No obstante, Hamilton espera no quedarse en esas 103 victorias, y espera que Mercedes de otro paso adelante que le permita dar caza a Red Bull: "Lo de no ganar desde hace tiempo es cuestión de perspectiva y respecto al equipo, ya que el doble podio de España fue como una victoria para nosotros, pero espero en todo caso tener la opción de pelear por más victorias en el tramo final de mi carrera".

El británico ha adelantado los planes de Mercedes, y asegura que el objetivo es que el W14 sea competitivo en la segunda mitad de la temporada: "Sabemos lo que hay que hacer para estar ahí, hay que trabajar fuerte y duro porque tenemos un equipo de ingeniería fantástico. A ver para Silverstone si damos otro salto".

No obstante, el buen rumbo mostrado por Mercedes en las últimas carreras no ha servido para aclarar el futuro de Lewis Hamilton, que actualmente se encuentra en una tensa negociación con Mercedes. "Hemos avanzado, en efecto, hemos hablado esta semana, pero no hay nada que anunciar aún", sentenció.