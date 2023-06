Qué buenos recuerdos, y además recientes recuerdos, le traea Fernando Alonsola clasificación del GP de Canadá. La lucha contra el crono en el Gilles Villeneuve. La hora de ser el más rápido a una vuelta. Sí, que maravilloso recuerdos cuando, echando la vista un año atrás, logró ser el segundo mejor y una primera línea de parrilla... con un Alpine.

Con un coche inferior al que tiene ahora. Sí, no fue en seco. Sí, no fue lo normal... pero qué buenos recuerdos igualmente aún con esos atenuantes y circunstancias.Qué carta de presentación, esa de 2022, la de Alonso para el sábado canadiense en este 2023.

En este 2023 de Aston Martin. De verde, de verde a por la 33. A por una victoria que sabe tuvo a su alcance en Mónacopero que puede seguir teniendo en su mano en este mismo año. Porque la primera carta no pudo ser, pero el as del AMR23 estáen las mejoras que van a llevar en esta pista.

Deben reaccionar. Ya no para acercarsea Red Bull, sino sobre todo para que no lleguen los demás. Para que Ferrari,y sobre todo Mercedes, no se unan a la fiesta. En España lo hicieron, con Hamilton y con Russell en el podio con ese 'W14 B' que parece ir mejor que el A.

Alonso, optimista

Cierto es que Alonso salió muy atrás, pero también cierto es que el ritmo de carrera, por primera vez en todo el curso, pareció inferior al de sus rivales directos. No obstante, Fernando ya dijo que iba a ser la última carrera sin podio en 2023...

A saber si era en serio o era un farol, pero qué bien maneja los tiempos Alonso. Qué bien sabe lo que hay que decir y cuándo hay que decirlo. Tras ese traspiés, era el mensaje. Ahora hay que convertir el mensaje en realidad.

Para el podio, para ese tercer escalón. Para, por qué no, soñar con el segundo y con incluso el primero. Sï, los Red Bull parecen inalcanzables... pero Verstappen ya ha reconocido en no pocas ocasiones que ganarlo todo es imposible.

¿Y Ferrari?

Bien sabe que puede pasar de todo en un Mundial tan largo. Puede haber una milagrosa evolución del resto... o bien algo no tan complicado como que haya problemas o sanciones en uno o en los dos Red Bull. Lo primero ya lo ha habido, y bien lo sabe Sergio Pérez.

Mientras, en Ferrari siguen a ver qué pasa. A ver si, de repente, llega eso que tanto necesitan que es ir bien en tanda larga. En clasificación, perfecto. A la hora de la carrera, no tanto.

Horario y dónde ver

De momento, toca el sábado. El sábado en Canadá, con ese mítico muro de los campeones acechando y amenazando el chasis de los monoplazas. Será en buena hora la 'qualy', perfecta para ver tras la cena y antes de disfrutar de la noche.

Mejor será con una gran actuación de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Todo empezará a las 22:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en 'DAZN F1'. Aquí, en laSexta, y como es costumbre, tendremos la mejor cobertura del antes, del durante y del después de la clasificación. Y con el mejor equipo.