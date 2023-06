Fue sin duda la imagen de la clasificación en el Gran Premio de España. Lewis Hamilton y George Russellse tocaron en plena Q2. El joven piloto cerró al siete veces campeón del mundo de manera inexplicable y estuvieron muy cerca de terminar fuera por un movimiento absurdo.

Mercedes ha explicado qué ocurrió. Lo ha hecho Andrew Shovlin en declaraciones que recoge 'SoyMotor'. Y asegura que fue un simple "malentendido".

"Simplemente, los pilotos estaban intentando encontrar a un coche acabando vuelta para tener así algo de rebufo en el comienzo de la suya. La idea era ganar algo de velocidad punta y así conseguir esa décima o décima y media en la recta para seguir con el resto de la vuelta en aire limpio", ha detallado Shovlin.

"El problema fue que los dos pilotos estaban buscando el rebufo de Sainz antes de empezar la vuelta. Lewis llegó a estar detrás de él en la curva 10 y cuando George estaba esperando a alguien, porque sabía que Sainz llegaba, no se dio cuenta de que estaba Lewis también ahí...", ha explicado.

El equipo no le dio demasiada importancia: "En Barcelona estábamos muy centrados en preparar la carrera y no nos preocupamos en absoluto de lo que pasó en la clasificación. En la fábrica nos hemos sentado y pensaremos en la mejor forma para no confundir de nuevo a nuestros pilotos".

Y el resultado de la carrera fue magnífico. Por primera vez en todo el año, los dos pilotos en el podio. Ambos por detrás de Max Verstappen. Superando a Checo Pérez, al Ferrari de Carlos Sainz y a los dos Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso.