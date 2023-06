No hay nada peor que lo que le ha pasadoa Aston Martin en Canadá. Que lo que le ha pasado al equipo de Fernando Alonso. Los británicos, en el Gran Premio elegido para llevar un buen paquete de mejoras, van a ir prácticamente a ciegas para la carrera.

Para cuando toque pelear por puntos. Porque si hay a alguien a quien le ha perjudicado, y no precisamente poco,la no celebración de los Libres 1en el Gilles Villeneuve, es a Aston Martin. Mejoras en suelo, mejoras en la tapa motor. Mejoras en los pontones. Sí, mejoras, mejoras, mejoras... Mejoras que solo habrán probado, en seco antes de la prueba canadiense, en el túnel de viento.

Porque se avecina lluvia en Canadá. Porque la única sesión en seco iba a ser esta, la de los Libres 1. Unos en los que todos se dieron prisa por salir, pero que a los dos minutos ya estaba parada por un problema en el coche de Pierre Gasly.

A confiar en el túnel de viento

Fallo eléctrico. De fácil solución para Alpine. Pero no tan fácil fue, de hecno no tuvo arreglo, el tema de las cámaras de la pista. No se pudo reanudar, y eso es un problema para los que, como Aston Martin, llevan tantas novedades.

Llevan tanto que solo el túnel de viento ha visto. Que a saber cómo es la correlación entre lo que allí se ve con lo que luego se encuentra en la pista. De momento, todo ha ido bien en ese sentido, pero...

Pero a saber. Y así irán a carrera. A saber si lo de la tapa motor funciona. A saber si lo del suelo funciona. A saber si todo va como ellos piensan que va a ir. Entre unas cosas y otras, al volver al garaje a Alonso ya le estaban tocando el alerón trasero.

Es lo que hay. A saber si en esa media hora de más de Libres 2 la pista está seca, pero la previsión es la que es. Agua en la tarde de Canadá, y agua también el sábado. El domingo... el domingo todo es posible.