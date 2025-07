Bagnaia entrega la cuchara y reconoce que Marc Márquez está a años luz

Más allá de los 168 puntos que separan a Marc Márquez de Pecco Bagnaia en la general, las estadísticas de ambos son más que esclarecedoras para explicar qué ha ocurrido en lo que llevamos de temporada.

Mientras que el italiano tan solo ha ganado el GP de Las Américas después de que el ilerdense se fuera al suelo cuando lideraba, el '93' ha ganado once sprints y ocho carreras, lo que da cuenta del aplastante dominio que está ejerciendo sobre el resto de la parrilla.

Tras el Gran Premio de la República Checa que dio paso al parón veraniego en MotoGP, Bagnaia analizó lo ocurrido en estos primeros seis meses de competición.

El declaraciones en el canal oficial de la competición, el '63' aseguró que ya ni piensa en ganar: "Sin duda no fue de la manera que esperaba. Pero después de 12 carreras he entendido que mi objetivo es diferente. He tenido que cambiar el enfoque porque sé que este año ganar carreras no es una obligación y no es fácil, nunca lo es en verdad".

De hecho, asegura que su rival actualmente es Alex ya que Marc está en otra galaxia: "El año pasado tenía más potencial para luchar por victorias y en este 2025 no. Ahora solo me queda mejorar paso a paso en cada sesión e intentar primero atrapar a Alex (Márquez) y después ver de lo que somos capaces".

"Sé dónde está el problema pero no sé cómo solucionarlo", añadió Pecco, que no se ha terminado de adaptar al estilo de la GP25, sobre todo en términos de frenada.