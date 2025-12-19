Bagnaia desvela el mejor consejo que ha recibido en temporada más dura en MotoGP: "Mejor olvidarse..."

El piloto italiano reconoce que ha tenido muchos momentos malos con la Ducati: "Antes un mal resultado era un tercer puesto, pero ahora...".

Pecco Bagnaia ha terminado quinto en el mundial de MotoGP. Un resultado que no es digno de la mejor moto, de la Ducati. Su compañero, Marc Márquez, salió campeón sin participar en las últimas citas por lesión. Y el italiano ha desvelado cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido en este año tan difícil para él.

"Sinceramente, está bastante claro que esta temporada he tenido más puntos malos que buenos. Y después de las últimas cuatro temporadas, en las que un mal resultado era un tercer puesto, me ha costado aceptar la realidad de esta temporada", dice en el evento que ha celebrado Ducati este viernes en Bolonia.

Reconoce que no sabe si ha sido un 2025 de aprendizaje: "Durante todo el año hice el mejor trabajo que pude con el equipo, intentando entender y adaptarme a la moto de 2025, pero por desgracia, no lo conseguí. Así que lo pasé muy mal. La moto tiene un gran potencial, porque Marc lo ha demostrado. Pero por lo demás, me costaba mucho. Sinceramente, no sé si aprenderé algo de esta temporada. Lo que creo que es bueno tener claro es que siempre intento adaptarme, y ser competitivo. Esto es algo que me ayudará en el futuro".

"En este tipo de periodos, mucha gente quiere darte consejos. Y sinceramente, el que más me ayudó fue el de disfrutar... a veces es mejor olvidarse de los problemas, y simplemente disfrutar", explica el bicampeón de MotoGP.

Pero hay otro consejo. El de asumir cuál era su realidad y no pensar en grandes resultados: "También, uno que fue bueno fue cambiar el objetivo. Antes, un buen resultado era ganar y un mal resultado era acabar tercero. Y ahora, un buen resultado es acabar entre los cinco primeros. Así que tuve que cambiar un poco el objetivo".