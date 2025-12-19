La increíble confesión de Futre en 'El Cafelito': "Le daba mi dinero a los jugadores..."

La leyenda portuguesa desveló con Pedrerol que llegó a poner de su propio dinero para que el Atlético de Madrid afrontara sus problemas económicos.

Paulo Futre es uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. El portugués se convirtió en un ídolo colchonero en su etapa como jugador pero también estuvo unos años como director deportivo. En esa época, el club rojiblanco atravesaba una de sus peores etapas a nivel económico.

Llegó a ser tan crítica la situación, que Futre tuvo que verse obligado a poner parte de su dinero. El exjugador se lo ha confesado a Josep Pedrerol en 'El Cafelito'. Ante la pregunta: ¿Qué es ser del Atleti?, Futre fue desvelando episodios tan increíbles como que "pagaba a los jugadores cada semana".

"El club estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia. No pagaba a los jugadores y yo era el director deportivo. Nadie quería poner dinero. Yo pagaba a los jugadores todas las semanas. Y les decía: tenéis que matar por mi porque sino ascendemos, vosotros perdéis vuestro dinero, pero yo también", reconoció Futre.