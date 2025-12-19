La enigmática frase de Márquez sobre Ducati: "¿Ganas de renovar? Por mi parte un 8 de 10"

Al campeón del mundo de MotoGP le preguntaron cuántas ganas de renovar tenía del 1 al 10: "Estamos trabajando para ganar...".

Marc Márquez tiene contrato con Ducati para la temporada que viene. Hasta finales de 2026. A partir de ahí muchos contratos acaban en MotoGP. Y el piloto de Cervera dice que sí tiene ganas de ampliar su contrato, un 8 sobre 10. Así lo ha dicho en la gala del Comité Olímpico Español.

"Para el año que viene está claro que tendremos la moto más rápida, que es lo más importante. Para el 2027 - 2028, en cambio, todo está en duda, todo se abre. De todos modos, si miras, si estoy contento, soy rápido y estoy ganando, he intentado no moverme. Por lo tanto, la prioridad es ser rápido, y si puedo serlo en Ducati", explica el nueve veces campeón del mundo.

"Debo entender muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mi futuro", continúa Marc.

Le preguntan cuántas ganas tiene de renovar del 1 al 10: "No sé, por mi parte, diría un 8".

"Estamos trabajando para ganar y todas las partes lo quieren. Y eso es muy importante con vistas al 2027 - 2028", completa el piloto español.

Nadie sabe qué escudería será la más rápida con las nuevas normas de MotoGP. Lo que sí está claro es que todas intentarán convencer a Marc Márquez para que firme por ellas.