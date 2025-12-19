Russell desafía a Verstappen para 2026: "Es el único con el que quiero enfrentarme..."

El piloto de Mercedes dice que con el nuevo reglamento de la Fórmula 1 a quien quiere medirse por el título es a Max Verstappen.

La Fórmula 1 de 2026 será una sorpresa para todos. No se sabe qué equipos estarán en cabeza ni qué pilotos lucharán por el mundial. Pero George Russell, de Mercedes, tiene claro que con quien quiere luchar es con Max Verstappen. Eso sí, Red Bull no parece estar entre los favoritos.

En 'Motorsport', habla George del próximo mundial: "Definitivamente sé que puedo estar con esos tipos en la parte alta. Max Verstappen es, obviamente, el piloto de oro en este momento".

"Es el único con el que me gustaría enfrentarme, y creo que es el único al que la gente cuestionaría. Es el único piloto de la parrilla con el que querrías ser compañero de equipo para ver tu competitividad", dice el piloto inglés de Mercedes.

Quiere tomar el ejemplo de Michael Schumacher en Ferrari: "Siempre me acuerdo de Schumacher en Ferrari, que tardó cinco años con el equipo antes del primer campeonato. La gente sólo recuerda los años de gloria, pero la mayoría no se acuerda de esos cuatro años sin ganar campeonatos".

"Y para mí terminar segundo en el campeonato, o vigésimo, sinceramente es más o menos lo mismo. No estás ganando, y eso ha sido un aprendizaje para mí también, viniendo de Williams cuando estaba en la parte de atrás cada fin de semana. Eso fue muy frustrante, pero ahora estoy en esta posición, todavía no luchando por un campeonato, no es realmente muy diferente, si eso tiene sentido", indica George.

Lo que quiere es ser campeón del mundo: "O estás luchando por un campeonato o no lo estás, y si no lo estás, nadie quiere luchar por ser segundo. Así que estoy listo para ello, pero conozco mi tiempo, tengo que ser paciente".