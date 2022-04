En Mercedes continúan los problemas, la escudería alemana sigue muy lejos del ritmo esperado. Hamilton ha logrado clasificar quinto con Russell sexto, pero con Sainz y Alonso fuera de su posición real.

La jornada del viernes dejó claro que en el Mercedes W13 siguen sin tener la potencia necesaria y que su comienzo de temporada va a seguir consistiendo en minimizar daños. En los primeros entrenamientos, ni Hamilton ni Russell fueron capaces de entrar entre los diez primeros y, en los Libres 3, Lewis logró terminar octavo con Russell a las puertas de ese 'top 10'.

En la clasificación, la fortuna les ha sonreído y un accidente de Alonso, que luchaba por estar entre las primeras posiciones, y un problema en el monoplaza de Sainz a la hora de ponerlo en marcha han permitido que, tanto Hamilton como Russell, se cuelen en quinta y sexta posición respectivamente.

A pesar de ello, van a tener una dura jornada por delante ya que tanto Alpine como Ferrari tienen más ritmo que los Mercedes y por tanto querrán remontar posiciones.

"Hoy he sentido el coche mucho mejor aunque todavía nos queda mucho trabajo por delante. Mañana va a ser una carrera muy larga y espero estar en una posición decente. No creo que podamos luchar con los de arriba porque son mucho más rápidos pero espero poder mantener esa posición que tenemos", ha confesado Hamilton para 'Dazn' tras finalizar la clasificación.

En Mercedes no se dan por vencidos, ya lo aseguró Toto en una entrevista para 'Países Bajos Racing News 365': "Nos estamos acercando paso a paso, pero el resto no están dormidos. Doy por hecho que todavía podemos ganar este año, pero eso no ocurre por sí solo, tenemos que luchar por ello".

