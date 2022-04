Tres motores en tres carreras... y nuevo problema en el Alpine A522 de Fernando Alonso. El asturiano, tras tres tandas de entrenamientos libres en los que demostró el potencial de su monoplaza y presentó sus credenciales para sacar un buen manojo de puntos de Albert Park, ha vuelto a sufrir problemas de fiabilidad.

En clasificación, siendo el más rápido en el segundo sector y luchando por un lugar entre los cuatro primeros, ha sufrido un problema hidráulico y no ha podido bajar de la cuarta marcha en el tercer sector, por lo que se ha estrellado contra el muro.

"He perdido el hidráulico", ha explicado el ovetense por radio tras quedarse anclado en la curva 11 de Melbourne en plena vuelta rápida.

El Alpine es rápido y potente, pero como ya avisaba Fernando Alonso en los prolegómenos del fin de semana, una vez alcanzada la potencia máxima es importante priorizar la fiabilidad para no dejar escapar puntos.

Lo que perfectamente podría haber sido un P4 se ha quedado, por el momento, en P10. Veremos este domingo en carrera.

Alonso is out of the car and appears to be okay 👍

He had just set the fastest middle sector of all, but his crash pauses the clock with seven minutes to go #AusGP #F1 pic.twitter.com/PcmbC3dOgG