Lewis Hamilton no tiene contrato para la temporada que viene. Su acuerdo con el equipo Mercedes finaliza esta temporada... y de momento no ha habido noticias sobre una posible renovación. Han sido muchos los rumores sobre su futuro. Y ahora él mismo se ha pronunciado durante el parón veraniego de la Fórmula 1.

En declaraciones a 'Vanity Fair' ha detallado su futuro a sus 37 años: "Todavía estoy en la misión, todavía me encanta conducir, todavía me desafía. Así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto".

Una opinión que ha cambiado en los últimos tiempos. Porque al finalizar la temporada 2021 y perder el campeonato ante Max Verstappen en la última vuelta de Abu Dabi, a Hamilton se le pasó todo por la cabeza: "Fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo".

"No sé si realmente puedo poner en palabras la sensación que tuve. Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no", recuerda . Esos eran sus pensamientos cuando conducía detrás del coche de seguridad antes de que se relanzara la carrera.

Verstappen le adelantó y el de Mercedes se quedó sin su ansiado octavo mundial. Al llegar al box sólo el consuelo de su padre le tranquilizó: "Me abrazó y creo que me dijo: 'Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti'".

"Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido...", cierra Hamilton.

Una vez superado aquel difícil momento, en el que se llegó a plantear la retirada, Hamilton cree que todavía le queda cuerda para rato: "Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano".