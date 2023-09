El día que Max Verstappen no ganó, el día en el que Sergio Pérez tampoco tuvo sus opciones, Aston Martin no estuvo ahí. Ya avisó Fernando Alonso: debían estar "preparados" para cuando los favoritos fallaran. Pero no lo estuvieron.

En el Gran Premio de Singapur el asturiano cruzó la línea de mete en decimoquinto lugar. Lejísimos de cualquier opción de la ansiada 33. Su coche, dañado, le impidió incluso luchar por los puntos.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha pedido disculpas al asturiano. "Siempre hemos dicho que teníamos que estar ahí cuando llegara el día...", lamenta en 'Motorsport'.

"No estuvimos en condiciones de hacerlo, así que la victoria fue para otro. Y eso es lo que tenemos que reconocer, ellos estaban ahí. Y nosotros tenemos que estar ahí cuando llegue la próxima oportunidad", comenta el jefe de la escudería verde.

Desconoce si habrá "otra oportunidad" de victoria para Alonso en lo que queda de temporada: "No lo sé. Sinceramente, no sé lo suficiente sobre los otros equipos para hacer ese juicio, pero estoy seguro de que habrá oportunidades, siempre entra el juego la meteorología y otras cosas".

"Somos positivos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para las próximas carreras y ver dónde acabamos", ha sentenciado Krack.