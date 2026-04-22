Un expiloto de F1 ve con buenos ojos a Verstappen en Ferrari: "Podría funcionar"

Riccardo Patrese avala el fichaje del tetracampeón del mundo por la escudería italiana, ya que formaría un buen proyecto junto a Charles Leclerc. La salida o retirada de Hamilton sería clave.

¿Se retirará, seguirá en Red Bull o cambiará de escudería? Estas son las dudas que rodean el futuro de Max Verstappen. El piloto neerlandés está descontento con el porvenir de la Fórmula 1 y con el rendimiento de su equipo; y son muchos los que no creen que continuará en el 'Grand Prix' o con los austriacos.

Durante los últimos días, le han salido varias 'novias' nuevas al tetracampeón del mundo. McLaren se ha postulado como su primera opción de cara a 2028 debido al fichaje de su actual ingeniero de carrera y amigo, Gianpiero Lambiase. Pero otro equipo también ha empezado a coquetear con Max.

En concreto, Ferrari está al tanto de la situación contractual de Verstappen, y según informó 'De Telegraaf' hace una semana, podría ser el sustituto de Lewis Hamilton en los próximos años.

Acerca de la posible incorporación del piloto neerlandés a la escudería italiana ha hablado el expiloto de F1, Riccardo Patrese. "Hay muchos rumores sobre Verstappen en este momento. Creo que si Max quiere cambiar de equipo, puede hacerlo fácilmente", asegura el italiano en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

"Todos quieren a Max en su equipo. Si Max quiere ir a McLaren, entonces uno de los dos pilotos actuales simplemente dejará el equipo, quizás Oscar Piastri. Si Max va a Mercedes, parece que George tendrá que irse. Y si Max quiere ir a Ferrari, seguro que también le encontrarán un sitio allí", reflexiona Patrese sobre los posibles equipos en los que podría recalar.

Pese a que la opción de Mercedes es prácticamente nula, debido a los buenos resultados de sus pilotos y la cercana renovación de George Russell, Ferrari sigue siendo una alternativa muy llamativa para Verstappen.

"Hasta ahora, Ferrari ha hecho un buen trabajo, al menos en los primeros Grandes Premios. Pero si no ganan, entonces un piloto tendrá que pagar las consecuencias. Podrían decidir que necesitan cambiar algo. Eso podría significar intentar fichar a Verstappen", concluye Patrese avalando el fichaje del tetracampeón por los de Maranello.