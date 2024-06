En el Gran Premio de Canadá, McLaren volvió a demostrar que tienen un coche muy competitivo y versátil. Sin embargo, no fueron capaces de conseguir un nuevo triunfo en una carrera llena de dificultades. La lluvia, los 'safety car' y la estrategia jugaron un papel primordial, que según Lando Norris, su equipo no supo interpretar correctamente.

Norris lo tiene claro, su coche tiene ritmo suficiente para ganar carreras y no aprovechar las oportunidades podría ser un gran error que lamenten al final de la temporada: "Debíamos haber ganado y no ganamos, así que es frustrante. Teníamos el ritmo. Probablemente no cuando estaba seco al final, pero no importó mucho. Debíamos haber ganado, es tan simple como eso".

"No hicimos un buen trabajo cuando había que parar y no quedarnos detrás del coche de seguridad. No creo que fuera suerte o mala suerte. No es lo mismo que en Miami. Esto fue tomar la decisión incorrecta, así que está en mis manos y en las del equipo y es algo que discutiremos", ha expresado el británico en declaraciones recogidas por 'AS'.

Pese a ser muy crítico con las decisiones tomadas durante la carrera, Norris ha sido positivo con su segunda posición: "Teníamos que haber ganado. Estamos a ese nivel en el que no estás satisfecho con un segundo puesto, el objetivo es ganar y no lo hicimos. Aunque en una carrera dura, si acabas segundo quiere decir que podía ser mucho peor, es un buen resultado".

El inglés ha mostrado las enormes ganas que tiene de seguir disputando carreras ahora que McLaren parece haber ‘dado con la tecla’ y ha felicitado el gran paso adelante de Mercedes: "Estoy deseando que llegue cada circuito porque parece que estamos bien en todas partes. Es bueno ver también que Mercedes ha mejorado, han estado muy cerca de ser el coche más rápido en las últimas dos carreras. Es positivo terminar delante de ellos, porque esta vez eran más rápidos y siempre es bueno ganar a un coche más rápido".

Para concluir, Norris ha hecho una interesante reflexión sobre la mejora del Mercedes: "Si siguen así, se unen a la lucha con Ferrari, Red Bull y nosotros y eso solo va a hacer más emocionante nuestra vida. Más difícil, y más estresante, porque habrá ocho coches luchando delante".