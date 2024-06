El Gran Premio de Canadá ha sido, sin ninguna duda, una de las carreras más entretenidas de la temporada. El clima ayudó a que esto fuera así, ya que la impredictibilidad que genera la lluvia hace que los pequeños escalones de rendimiento que hay entre monoplazas prácticamente desaparezcan.

También ayudó el gran rendimiento de Mercedes, que se ha sumado a la lucha de las posiciones punteras. Los de Toto Wolff lograron brillar el sábado y se postularon junto a McLaren como los favoritos para triunfar el domingo. En carrera todo cambió, pero al menos uno de ellos logró acabar en el podio.

El encargado de colocar a Mercedes en las posiciones más altas del podio fue George Russell, que tras la carrera fue preguntado por el futuro del equipo y la salida de su compañero, Lewis Hamilton. Russell se puso en la piel de su compañero y habló de lo positivo del cambio de aires que tomará el heptacampeón en 2025 cuando pilote para Ferrari.

"Para ser sincero, creo que ese cambio conla marcha de Lewis a Ferrari era uno que necesitaba, incluso para él mismo, es un nuevo comienzo, también para el equipo", ha expresado el británico en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'. "Cualquier cambio de aires es emocionante, es una hoja en blanco, y después de unos años difíciles, puede ser el pequeño cambio que todo el mundo necesita", ha agregado.

Russell ha explicado cómo la experiencia de Hamilton le ha ayudado, y ha aclarado que no le importa el piloto que le acompañe en el futuro: "Personalmente, he tenido al piloto más exitoso a mi lado durante los últimos tres años, pero no hay diferencia si se trata de un experimentado campeón del mundo o de un recién llegado".

Sobre su futuro compañero de equipo ha confirmado que sea quién sea, el piloto elegido para completar la dupla de las flechas plateadas será competitivo: "No tengo ninguna duda, a juzgar por las opciones que hay sobre la mesa, de que tendré un compañero de equipo bastante bueno a mi lado el año que viene, vaya como vaya".

Además, el británico tuvo tiempo para hablar del tan sonado candidato para 2026, que podría llegar prematuramente en 2025 a Mercedes, Kimi Antonelli: "En Kimi tenemos a un joven piloto que destaca y cuyo camino hacia la Fórmula 1 siempre estará marcado, y eso con un Mercedes".

"Tiene la oportunidad para el año que viene, lo que sería un poco antes de lo que él y todo el mundo quizá esperaban, pero ha hecho mucho trabajo entre bastidores en las pruebas para intentar estar listo cuando surja la oportunidad", ha analizado George Russell.

Para concluir, el piloto inglés bromeó sobre otros pilotos de la parrilla que aún no tienen un contrato cerrado para 2025: "¿Tentado? Oh, vaya. No, nadie me ha seducido y eso es bueno. Al principio se habló mucho, pero creo que Toto y Mercedes han dejado muy clarasu postura, no hay prisa para que el equipo tome una decisión".