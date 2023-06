"Conducta antideportiva". Así calificó la FIA la conducción lenta de Lando Norris con el coche de seguridad en el Gran Premio de Canadá. Y le sancionaron con cinco segundos, perdiendo así los puntos al final de la carrera. El piloto no entiende esta decisión y ha sido muy duro con la FIA.

"El equipo no me lo dijo, así que no tengo ni idea de por qué me sancionaron", expresó el británico al medio 'Motorsport'.

"Sólo me dijeron que entrase a boxes como tres segundos antes de llegar al pitlane. En ese momento ya estaba ahí, así que para mí no tiene sentido", continuó el compañero de Oscar Piastri en McLaren.

"Hay muchas ocasiones en las que vas lento con el VSC. Así que, si me sancionan hoy, también deberían sancionarme por los últimos tres años, y lo mismo deberían hacer con los demás. Pero no, no creo que haya hecho nada malo", ha expresado.

Lando finalizó decimotercero, por detrás del Alpine de Pierre Gasly una vez que le aplicaron la sanción. Y a pesar de ello se marchó muy contento con su papel: "Yo diría que ha sido mi mejor carrera del año...".

"Perdí una posición pero la recuperé. Todos mis adelantamientos han sido en la horquilla, tenía mucha confianza en las frenadas. El ritmo ha sido bueno, no diría que increíble, pero sí lo suficiente como para aguantar al Alfa Romeo y al Alpine y tener la oportunidad de, al menos, competir con ellos", sentenció el de McLaren.