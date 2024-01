Lando Norris ha extendido su contrato con McLaren hasta finales de 2027 garantizando su permanencia con los Woking durante 4 años más.

Sin embargo, al británico se le ha relacionado con varios equipos durante los últimos meses gracias a su gran desempeño en pista con el McLaren. A pesar de ello, Norris ha decidido sellar su permanencia con McLaren para los próximos años: "Siempre hubo conversaciones con el equipo sobre nuestro futuro y al final todo salió bien en el momento adecuado. En un par de años creo que el mercado estará un poco más loco, habrá muchos movimientos".

Respecto a los rumores de una posible llegada a Red Bull, Norris ha descrito lo ocurrido en los meses anteriores: "Todo el mundo habla con todo el mundo. Cada piloto habla con otros equipos, y no porque no esté contento donde está, sino simplemente para entender lo que otro equipo puede ofrecerle, todos lo hacen, pero sólo en unos pocos casos se llega más lejos".

"Entonces sí, hubo conversaciones pero terminaron rápidamente. Naturalmente, cuando comencé a recibir llamadas lo hablé internamente con Andrea y Zak, lo discutimos y nos aseguramos de dejar estos rumores a un lado y tomar una decisión rápida. Así que espero que este anuncio resuelva muchas preguntas", confirmó en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

Respecto a su decisión por firmar con McLaren, Norris ha señalado que no fue una decisión sencilla: "Hemos pasado por años difíciles y las cosas definitivamente no salieron como esperábamos entre 2020 y principios de 2023, pero ha habido muchos cambios. Teniendo en cuenta lo que pudimos hacer el año pasado, y considerando que es un equipo con el que he trabajado desde mis primeros pasos en la Fórmula 1, aquí es donde quiero continuar mi historia".

Uno de los principales objetivos del británico es hacerse con su primera victoria en Fórmula 1, algo que se le escapó durante la temporada 2023: "En 2023 hubo momentos en los que estuvimos muy cerca de ganar carreras, en algunas pistas estábamos cerca de Red Bull y su coche era el más competitivo de la historia de la Fórmula 1".

"Pero una cosa es ganar una carrera, y otra es luchar por un campeonato, ese es un paso más grande; si me preguntas si creo que puedo ganar carreras este año, me inclino a decir que sí. Pero si hablamos del campeonato creo que es otro nivel, tanto para mí, que estar constantemente corriendo arriba es algo que no he hecho desde hace tiempo, como para todo el equipo", concluyó.