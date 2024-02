Lance Stroll comenzó la temporada 2023 con ciertas dificultades. El canadiense se lesionó en un accidente de bicicleta antes del inicio de la competición, algo que le mermó durante los primeros Grandes Premios.

Por aquel entonces, Felipe Drugovich sustituyó a Stroll durante los test de pretemporada, llegando finalmente al inicio de la temporada en Bahréin, aunque con fuertes dolores físicos tras la intervención a la que se tuvo que enfrentarse.

Este inicio de año, el hijo de Lawrence Stroll quiere empezar con buen pie. Tanto él como el equipo están extremando las precauciones para evitar tener que revivir la situación del año pasado. Sin embargo, Stroll se lo toma con humor: "Mi apartamento está lleno de almohadas y no me permiten salir".

"Bueno, se me permite salir a correr. Ya aprendí la lección el año pasado. Así que estoy corriendo, pero siendo extremadamente cuidadoso con los pasos que doy mientras me ejercito. Estoy intentando evitar torceduras de tobillo cuando corro. Tengo que vigilar que no se lastimen mis extremidades, quiero llegar sano al test de Bahréin de este año. Ese es mi plan de partida", agregaba el canadiense en la presentación del nuevo Aston Martin.

Lance tiene por delante uno de los retos más complicados de cualquier piloto; competir con su compañero Fernando Alonso durante toda la temporada: "Fernando era más rápido. Así que tengo algunas ideas sobre dónde trabajar, algunas cosas que quiero mejorar".

"Además, no me gusta usar la palabra suerte, pero creo que tuvimos mucha mala suerte el año pasado y que eso hizo que las cosas fueran más difíciles. Cuando luchábamos por buenas posiciones en 2023, hubo muchas carreras en las que tuvimos problemas técnicos. Las cosas no salieron como queríamos. Así que queremos mejorar lo del año pasado", señaló Stroll.

Por último, el segundo piloto de Aston Martin ha concretado cuál es el objetivo de la escudería para este año: "Me gustaría que lucháramos por grandes resultados este año, que sumáramos muchos puntos, que lucháramos por podios. Y una victoria estaría bien".