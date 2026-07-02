El mensaje más ilusionante de Stroll: "Si la mejora es buena, a por puntos; pero si es genial..."

El piloto de Aston Martin confía en las enormes actualizaciones que va a introducir la escudería de Silverstone en la carrera de Hungría, a finales de julio.

Aston Martin ya ha anunciado públicamente que en el Gran Premio de Hungría, a finales de este mes de julio, cambiará radicalmente su coche. Llegará el AMR26 'B' diseñado al completo por el ingeniero Adrian Newey. Y apenas unas semanas después se pondrá en el coche la nueva unidad de potencia de Honda.

Con todos esos cambios en Aston Martin aspiran a subir varias posiciones en la tabla. Lance Stroll habla de puntos... o incluso algo más.

Esto ha dicho este jueves desde el circuito de Silverstone: "Si la mejora es buena, podremos luchar por los puntos. Pero si la mejora es genial, quizá podremos luchar por algo más".

"Lo averiguaremos en Hungría y en Holanda tendremos todo al completo. Pero lo probé en el simulador y parece que vamos mucho más rápido. No sabemos cuánto porque no se puede estimar hasta verlo en pista, espero que nos brinde oportunidades", explica el compañero de Fernando Alonso.

Este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña, los dos coches verdes seguirán sufriendo y se volverán a quedar al final de la parrilla.

Pero todo podría cambiar a partir de Hungría. Y si la mejora es "genial" tal y como dice Lance, se podría luchar por puntos y algo más.

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