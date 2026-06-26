Stroll lo confirma: las mejoras en Aston Martin llegarán en un mes

El compañero de equipo de Fernando Alonso ha confirmado en los días previos al GP de Austria que los esperados cambios en el AMR26 deberían estar incorporados a finales de julio.

La temporada de Fórmula 1 sigue avanzando pero los resultados no parecen llegar para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll pilotan un poco fiable AMR26 y la situación no parece ir a mejor de momento, aunque el canadiense ha ofrecido ciertas pistas sobre cuándo podrían terminar de darse las prometidas mejoras.

En declaraciones recientes, Stroll analizaba la situación de la escudería: "Sabemos donde estamos como equipo, sabemos que ahora mismo es un desafío para todos, pero también sabemos que hay mejoras en camino". De esta manera el piloto daba a entender que cada vez quedaría menos para ver esos cambios en el monoplaza y se animó con una fecha.

Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Austria, sin embargo no se espera ningún cambio en Silverstone por el momento. Tampoco será Gran Bretaña, sino Bélgica el primer escenario para ver el nuevo monoplaza de Alonso, con las mejoras ya incorporadas. Así lo confirmaba su compañero: "Es solo cuestión de paciencia y llegar a Spa, que es cuando deberíamos introducir mejoras".

Queda un mes para la prueba en Bélgica. En este tiempo se disputarán dos grandes premios donde Aston Martin podrá seguir recopilando información para el AMR26. Será, sin duda, el momento más decisivo hasta el momento en la temporada del equipo británico y su peso será capital para definir el resto de año de Fernando Alonso.

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