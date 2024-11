La dura autocrítica de Lewis Hamilton que debería preocupar en Ferrari: "Ya no soy rápido..."

Lewis Hamilton no está teniendo su mejor temporada a bordo del Mercedes. El monoplaza ya no es tan competitivo como hace algunas temporadas y el rendimiento del británico se ha visto mermado por sus complicaciones a la hora de cosechar buenos resultados en clasificaciones.

No hay que remontarse mucho para recordar la última vez que esto le sucedió esto al británico. En el pasado Gran Premio de Las Vegas, en el que por alguna extraña razón los Mercedes eran los más rápidos, una mala clasificación de Hamilton le privó de poder terminando competir por la victoria con su compañero George Russell.

En la clasificación al 'sprint' del GP de Catar, Hamilton marcó el séptimo mejor tiempo pero el siete veces campeón del mundo mandó un mensaje bastante derrotista al terminar la sesión: "Lo mismo que en todas las clasificaciones, no fue tan bien. Simplemente soy lento y lo mismo cada fin de semana. Así que sí, el coche estaba relativamente bien. No, no hay problemas, y realmente no hay mucho más que decir".

El Mercedes seguramente continúe con su buena dinámica en Catar y eso es lo que hace que Hamilton se haga una crítica tan dura: "Sin duda ya no soy rápido". Hamilton reconoce que el problema es suyo y no del coche. El británico está teniendo problemas para sentirse cómodo con el monoplaza cuando queda cada vez menos para que su llegada a Ferrari sea una realidad.