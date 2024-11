Alonso y los planes de Aston Martin para el año que viene: "No creo que el coche se base en 2023"

Aston Martin tiene que darle una vuelta radical al diseño de su coche. Este año ha sido un auténtico desastre. De los ocho podios de 2023 a ser uno de los peores equipos de 2024. Y aunque Fernando Alonso reconoce que no sabe "cuáles son las características" de su próximo coche, sí deja claro que no se volverá atrás.

Lo ha explicado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar: "No sé cuáles serán las características. Todo lo aprendido de esta temporada, derivado de los problemas, será algo que incorporaremos el año que viene, nos hará mejores, aunque no creo que el coche se base en 2023".

"Creo que es un proyecto totalmente nuevo, y espero que nos dé mejores resultados que ahora", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Han dejado de competir con los mejores equipos y ahora su lucha es por la zona media e incluso trasera de la parrilla: "Somos conscientes de la distancia con los de delante, así que queda mucho trabajo por hacer, pero nos quedan tres meses y medio hasta la primera carrera, tenemos mucho tiempo".

Y vuelve a insistir en la llegada de Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia: "Tenemos la gente y las instalaciones, además del aprendizaje, tengo la esperanza de comenzar fuerte el año".

Después de los ocho podios, todos hablaban de las opciones de Fernando este curso. Pero él no cree que las expectativas estuvieran altas: "No creo que las expectativas fueran demasiado altas en 2023, y la gente esperaba que lucháramos por más cosas al principio de la temporada, pero así es la Fórmula 1, y es lo que queremos".

"Somos conscientes de que no hemos cumplido en la segunda mitad de temporada, pero no nos avergüenza, intentaremos luchar por el campeonato en el futuro. No llegaron las mejoras como esperábamos, pero algunas de las instalaciones en Silverstone ya se han terminado, como el edificio 1 y 2, el túnel de viento ya estará operativo en breve, y tendremos a Adrian Newey, así que no ha sido un mal 2024", dice el asturiano para cerrar.