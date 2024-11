El desconcertante mensaje de Lewis Hamilton sobre Ferrari: "No me entusiasma pilotar el coche..."

El que será compañero de Charles Leclerc la temporada que viene dice que pilotar el Ferrari por primera vez en Abu Dabi no le gustaba y por eso no lo hará.

Lewis Hamilton no quería subirse al Ferrari por primera vez en los test de postemporada que se celebrarán en Abu Dabi. Y no lo hará tras llegar a un acuerdo con el equipo. Ha lanzado un mensaje muy desconcertante sobre esta nueva etapa, diciendo que no le entusiasmaba subirse por primera vez al coche rojo en ese momento.

Así lo ha manifestado en la previa del Gran Premio de Qatar de este fin de semana. Llegó a un acuerdo con Fred Vasseur para no pilotar el coche cuanto antes.

"Sé que Fred Vasseur quería que sucediera, yo tenía mis dudas. Conducir el coche rojo por primera vez en Abu Dabi no me entusiasma", ha dicho el siete veces campeón del mundo, que prefiere esperar para más adelante.

"En un mundo perfecto, consigues conducirlo, que no te vean, y haces el primer rodaje el año que viene. Cuando lo planteé. Obviamente con Toto Wolff, tenían todos esos planes de que tenía que ir a ver a algunos de los patrocinadores, así que no creía que nunca se me iba a permitir, incluso si yo hubiera pedido haberlo hecho, pero porque estoy con un contrato con el equipo hasta el 31 de diciembre, y eso está bien", explica el británico.

Después de este extraño anuncio, Lewis repasó sus mejores momentos en el equipo Mercedes: "No hay uno, no hay solo uno. Hay muchos, muchos grandes momentos con Niki Lauda, conversaciones increíbles, discusiones, las risas que hemos tenido dentro del grupo, momentos en los que nos hemos reunido, días en los que has tenido éxito y la gente tiene un poco de emoción".

"A veces solo están eufóricos y no sabes por qué uno significa más para ellos que el otro, o quizá no hay uno en particular. Ha sido un viaje increíble juntos. Uno que me ha encantado de verdad", dijo Hamilton.

Un bonito mensaje para Mercedes, donde quiere despedirse bien y sin precipitaciones. Tanto que ha rechazado subirse al Ferrari en la primera oportunidad clave que ha tenido.