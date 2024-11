Albon ya espera a Carlos Sainz en Williams: "Tiene muy fresco el Ferrari..."

Será en el circuito de Abu Dabi, en los test de postemporada de la Fórmula 1, cuando Carlos Sainz se suba por primera vez al Williams. Algo que no harán otros pilotos que cambian de escudería, como por ejemplo Lewis Hamilton, que rechazó el subirse al Ferrari de manera sorprendente.

Alex Albon, el que será su futuro compañero, ya le espera con los brazos abiertos. "No he podido tener mucho contacto con Sainz, me gustaría algo más, pero cuando acabe la carrera de Abu Dabi y empiecen los entrenamientos tendré muchas ganas de escuchar lo que diga", ha dicho en la previa del Gran Premio de Qatar.

Espera el piloto tailandés que al llegar inmediatamente desde Ferrari pueda detectar los puntos fuertes y los débiles del coche: "Tiene muy fresco el Ferrari que está pilotando y podrá decirnos cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, y es lo que quiero descubrir".

"A mí me ocurrió algo parecido. Cuando estaba en Red Bull y llegué a Williams, había mucha información, tenía muchas cosas en la cabeza que ves y que quieres mejorar en el nuevo equipo. Y ahora que llevo ya tres años en Williams, viene muy bien que venga alguien más fresco aportando mucho. Estoy seguro además de que me llevará a nuevas cotas y es un buen reto", expresa.

Y está encantado con esos comentarios que dicen que "por fin tendrá un compañero de alto calibre" en Williams: "'Bueno, finalmente, Alex contra alguien de un alto calibre'. Y para mí, es perfecto. 'Venga, tráelo'". Me encanta eso. Mostrar a la gente lo que puedo hacer", explica el decimosexto clasificado del mundial de pilotos.

La llegada de Sainz es "un reto" para él: "Creo que Carlos y yo sabemos, probablemente yo más porque llevo más tiempo en el equipo, lo alta que es la montaña que tenemos que escalar, lo empinada que es, pero veo los cambios que se están haciendo entre bambalinas y lo vamos a intentar".

¿Cuándo se subirá Sainz?

Según ha informado 'Motorsport' este viernes, Carlos Sainz se subirá por primera vez el Williams FW46 el 9 de diciembre en Abu Dabi en un 'filming day'.