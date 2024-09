Daniel Ricciardo puede haber disputado su última carrera a bordo de un F1 en el GP de Singapur 2024. El australiano, que sonó fuerte para incluso subirse al Red Bull de Sergio Pérez, sabe que Liam Lawson ocupará un puesto en el RB en 2025... pero que el aterrizaje del neozelandés puede adelantarse incluso para la prueba de Austin.

Así estaba de emocionado. Así fue incapaz de contener las lágrimas ante la opción, que quizá él ya sepa, de que no vuelva a subirse a un Fórmula 1 tras una carrera en Marina Bay en la que fue elegido 'Piloto del Día'.

"Siempre dije que no quería volver solo para estar en la parrilla", dijo tras su regreso a la F1, bajo el manto de Red Bull, después de una época no demasiado brillante en McLaren.

Y explica: "Quería pelear en la parte delantera y volver con Red Bull, pero no ha sido posible. No fructificó. Di lo mejor de mí, así que digamos que quizá el final del cuento de hadas no sucedió".

"Tengo que echar la vista atrás de estos 13 años. Estoy muy orgulloso. Hay tantas cosas, como un torrente de emociones y cansancio", cuenta.

Además, Ricciardo explicó esa vuelta rápida que puede ser clave en el Mundial: "Si Verstappen gana el título por un punto sería un bonito regalo de Navidad".

Suena todo a despedida, más sabiendo el homenaje que le han rendido en su equipo y que el propio Daniel ha compartido en redes sociales.