Un punto. Un único punto. Puede parecer mucho, pero cuando hay tanta igualdad como la que existe en el presente Mundial bien puede ser mucho. Bien puede ser suficiente. Bien puede ser lo que termine decidiendo quién es quien se hace con el título. Bien puede ser lo que necesite Max Verstappen para sumar el cuarto y acabar con las opciones de Lando Norris.

Y Red Bull tiene algo que McLaren no. No, no es el mejor coche. Lleva quedando claro desde hace tiempo. Desde Italia, sobre todo. Y así sigue siendo tras una prueba, la de Singapur, en la que Lando hizo lo que quiso cuando quiso y como quiso con un coche con el que de haber querido le habría metido más de medio minuto a Max. Lo que Red Bull tiene es otra cosa.

Es, simplemente, otro equipo. Otros dos pilotos. Otro arma de cara a la pelea por el Mundial. Es lo que hay, el Toro Rosso, AlphaTauri, o RB es el filial de la marca austríaca y usaron dicho comodín en Marina Bay. No para dejar pasar a uno de sus pilotos Red Bull, sino para hacer que Norris recortase menos puntos a Verstappen en la pelea por el título.

Y, de repente, Ricciardo

Porque Lando tenía la vuelta rápida. La tenía tras haber arriesgado demasiado. Casi estampa el McLaren contra los muros. Pero sí, la tenía. La tenía hasta que Daniel Ricciardo entró a boxes en la vuelta 60 para poner neumático blando.

No es piloto de Red Bull, pero sí es piloto Red Bull. Así que la orden era la que era. No había posición en juego. Ni puntos. No tenía nada que perder como sí habría sucedido en caso de parar a Verstappen o a Sergio Pérez. Incluso a Yuki Tsunoda. Nada, fue a él. Fue al australiano.

Y él hizo lo que tenía que hacer. Entró, cambio las gomas para poner las rojas y volvió a pista. Cuando Norris estaba entrando en meta y los fuegos artificiales iluminaban la noche de Marina Bay salió en el monitor: Daniel Ricciardo, vuelta rápida de carrera.

No le sirve para sumar, pero sí que le sirve a Red Bull para que Norris no tenga ese punto de más que bien puede ser clave en Abu Dhabi. El McLaren es muy superior... y lo saben.