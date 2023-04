El GP de Bélgica de 2019 fue una de las pruebas más trágicas de todas cuantas ha habido en el mundo del motor. En la carrera de Fórmula 2, un accidente en el que estuvieron involucrados Juliano Alessi, Juan Manuel Correa y Anthoine Hubert acabó con la vida del piloto francés.

Correa, estadounidense nacido en Ecuador, no pudo evitar en plena subida a Eau Rouge al galo, e impactó con él a más de 200 kilómetros por hora. Ahora, en un podcast llamado 'Is this it?', presentado por Dana Grinberga, ha desvelado que la Policía le hizo firmar un documento de "homicidio involuntario".

Fue mientras estaba en el hospital, en la mañana siguiente de un accidente en el que estuvo cerca de perder las piernas.

"Ahí me di cuenta de que había alguien más afectado"

"A las seis de la madrugada la Policía de Bélgica vino a mi habitación en el hospital. Me hicieron firmar una especie de documento llamado 'homicidio involuntario'. Una locura", dice.

Y luego le preguntaron si técnicamente mató a Hubert: "Sí, técnicamente. Pero no sabía ni que alguien había muerto. No sabía de qué me estaban hablando. La ley de Bélgica dice que tienes que firmar eso para saber que había una invetigación en curso. Eso me dijeron".

"Fue ahí cuando me di cuenta de que había alguien más afectado. De que era Anthoine, y de que murió. Mis lesiones ya me daban igual. Estaba devastado", indica.

Juan Manuel Correa volvió a competir en 2021, en F3. Ahora, el piloto compite en F2, en las filas del Van Amersfoort Racing.