El piloto de Ducati Andrea Dovizioso confirmó en sus redes sociales que no va a correr en 2021, ni como piloto ni como probador, porque ha decidido tomarse un año sabático.

"Durante los últimos meses, he recibido varias ofertas para trabajar como piloto de pruebas en el desarrollo de proyectos de MotoGP y estoy agradecido por la consideración recibida por los fabricantes. Sin embargo, he decidido no comprometerme y mantenerme libre de acuerdos formales por ahora. Tengo una inmensa pasión por las carreras. Todavía tengo la ambición de competir y luchar para ganar. Volveré a MotoGP tan pronto como encuentre un proyecto impulsado por la misma pasión y ambición que tengo y dentro de una organización que comparte mis mismos objetivos, valores y métodos de trabajo. Ahora estoy enfocado en terminar el Mundial de la mejor manera posible, y ya he comenzado a desarrollar algunos proyectos con mis socios", ha explicado el italiano.

El piloto compartió equipo con Jorge Lorenzo durante dos años, 2017 y 2018, pero ambos no lograron entablar una buena relación y se lanzaban continuos ataques sobre el pilotaje y resultados de ambos.

Ahora, tras la despedida de Dovizioso, Lorenzo ha vuelto a la carga. "Bueno... después de 13 años en MotoGP sin ganar un título...", ha soltado en sus redes sociales.

Además, también ha hablado de su polémico y último título de la categoría, el de 2015, donde muchos aficionados aún apoyan que se lo robó a Valentino: "Sé que lo gané consiguiendo más puntos que los demás. Cuando robas te detienen y quitan lo que has robado, pero la copa sigue en mi casa...".

En cuanto a los problemas que está teniendo con Yamaha y su puesto de probador, también ha arremetido contra ellos. "Siempre fui un buen piloto de pruebas mientras estuve en activo. Y ahora también lo sería (si me dejasen serlo)", ha asegurado Lorenzo. Además, avisa de sus negociaciones con Aprilia para ser el piloto principal de pruebas: "Sería un bonito desafío".

El balear ha dejado en el aire la posibilidad de volver a correr, pero solo alguna carrera como 'wild card': "No me veo compitiendo en un Mundial completo. No necesito seguir persiguiendo la zanahoria del éxito en el deporte. Uno siempre quiere más y nunca está satisfecho. Ya lo hice durante 30 años, y me dio muchísimo".