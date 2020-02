En lo que se refiere a Mercedes y Hamilton, no hay nada claro, solo rumores y más rumores. Primero Hamilton habría pedido 55 millones de euros anuales, algo que desmintió, después la escudería inglesa no iba a seguir en la Fórmula 1 en 2021, algo que también negaron.

Todo lo correspondiente al futuro de ambos es incierto, pero en caso de que algunos de los rumores puedan ser veraz, distintos equipos y pilotos han querido opinar al respecto. Primero fue Helmut Marko, asesor ejecutivo de Red Bull, quien creía que Hamilton podía permitirse pedir la cifra que quisiera ya que "es un hexacampeón del mundo y es muy importante para Mercedes tanto en lo deportivo como en términos de marketing". Sin embargo, no creía que ningún equipo pudiera permitirse semejantes números y más de cara a 2021 donde la inversión está limitada a 175 millones.

Incluso el propio jefe de Mercedes, Toto Wolff, también dio su opinión al respecto. Mientras negaba que se hubiesen sentado a negociar con Hamilton, lanzaba un dardo envenenado: "Un piloto de su nivel siempre tiene opciones y lo mismo nos sucede a nosotros. Mientras construyamos el coche más rápido, siempre podremos elegir pilotos".

Ahora ha sido Jenson Button quien ha querido recordarle al hexacampeón que no tiene todo el poder respecto a su futuro, especialmente si es con Mercedes. Según Button, la Fórmula 1 es un "deporte de equipo", por muy buen piloto que seas, sino tienes un coche que responda, no va a servir de nada: "No ganas tú solo en Fórmula 1. En Mercedes ahora son 1.500 personas las que construyen el coche y el motor. Es mucha gente la que necesita hacer de forma correcta su trabajo".

Nadie duda que Hamilton sea uno de los mejores pilotos del 'Gran Circo', pero hay que fijarse "en la otra parte también". "Le van a dar un coche que puede ganar campeonatos. Eso no es algo fácil de encontrar, así que creo que no dispone de todas las cartas a la hora de decidir", ha asegurado Button en una entrevista para 'Sky Sports'.

Button cree que tanto Toto como Hamilton "son muy importantes", el piloto británico "siempre ha hecho su trabajo" pero también ha tenido siempre "el coche para luchar por el Mundial".