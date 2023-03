Hay muchos aficionados de la Fórmula 1 que creen que tres sesiones de entrenamientos libres para cada Gran Premio son excesivas. Ante esta configuración han salido varios detractores que consideran que esta metodología podría mejorarse.

El actual CEO de la compañía, Stefano Domenicali, es uno de los mayores defensores de las carreras al 'sprint'. Es más, fue un obsesionado junto a Ross Brawn, y gracias a ellos este año la máxima categoría automovilística.

Por ello, no es de extrañar el dirigente de 'El Gran Circo' estuviese este domingo en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, donde además alzó la bandera de cuadros. En este mismo evento, el italiano confesó a los medios su deseo de eliminar los entrenamientos libres.

"Soy partidario de cancelar las sesiones de entrenamientos libres, que son muy útiles para los ingenieros, pero que no gustan al público", señaló.

