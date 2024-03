Menudo comienzo de año está haciendo Carlos Sainz. Menudo inicio. Menuda forma de empezar ha tenido el español en el que es su último año en Ferrari. De tres carreras, ha ganado una y se ha subido al podio en otra... y a saber qué habría pasado de haber competido en Arabia Saudí.

De no haber sido por esa intervención de apendicitis. Sí, porque de haber corrido en Jeddah podríamos tener, después de mucho tiempo, a un español como líder del Mundial de Fórmula 1.

Pero no corrió en Jeddah. Y de poco le está sirviendo esto en Ferrari sabiendo ya que para 2025 no solo se que no tenga opción de renovar con ellos sino que Hamilton, décimo en el Mundial con 8 puntos, será quien ocupe su lugar como compañero de Leclerc.

"No hablaré del año que viene..."

Mientras Sainz hace su trabajo, su jefe, Fred Vasseur, sabe que puede tener un buen problema de aquí a final de año si la cosa sigue así...

Porque va a haber mil y una preguntas sobre este tema. Porque, en Australia, las ha habido. Y él no ha tenido más remedio que echar balones fuera.

"No voy a hablar del año que viene. Ya llegamos a un acuerdo con Sainz hace semanas de centrarnos en el Mundial. De no hablar del futuro", afirma.

"Quedan 20 carreras, 20 opciones de ganar"

Y sigue: "Quedan 20 carreras, y son 20 oportunidades para ganar. Es en eso en lo que hay que centrarse".

Ferrari, por su parte, sigue evolucionando: "En Jeddah y en Bahrein no estuvimos muy lejos... aunque Suzuka va a ser completamente diferente".