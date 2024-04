Ferrari no sabe qué es lo que sucedió en China. No sabe qué es lo que pasó en un Gran Premio en el que pensaban que iban a ir bien. Que iban a ir muy bien. Que iban a tener un ritmo que podría haber incluso igualado al de Red Bull. Al de Max Verstappen. Pero no, va a ser que no. Va a ser que la realidad fue bien diferente.

Porque ni clasificaron bien ni dieron con la tecla en cuanto a la estrategia para superar a sus rivales más fuertes. Por ello, Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, anda buscando qué es lo que sucedió y sigue algo confundido.

Así lo cuenta en palabras que recogen en 'Sky Sports': "Salimos sextos y séptimos. Debimos hacer un mejor trabajo en clasificación".

"El primer stint, con los medios, fue bueno. El enfoque conservador nos ayudó, y teníamos una buena posición. Pero luego sufrimos durante toda la tanda con los duros", argumenta.

Y es que no sabe si fue la estrategia, la posición de salida o el ritmo: "Hay que entender por qué nos costaba con el duro. No es cuestión de medio segundo esto".

"Pero en general el problema es que salimos sextos y séptimos. Complicado de remontar, en aire sucio... Pierdes terreno", considera Vasseur.

Luego vuelve a poner el foco en los neumáticos: "Quizá Pérez y Norris interpretaron mejor los neumáticos duros. El sábado tuvimos buen ritmo, pero en carrera no. Hay que entender por qué".