El jefe de Alpine pone fecha a la decisión sobre Colapinto: "Ahora se muestra más consistente"

Flavio Briatore, jefe de Alpine, dice que será como tarde en el mes de noviembre cuando decidan si Franco continúa o no.

Los resultados de Franco Colapinto no terminan de convencer a Alpine, pero en las últimas carreras sí ha dado un paso adelante. Por eso no se descarta que pueda continuar de cara al próximo curso. Flavio Briatore, su jefe, tomará una decisión en las próximas carreras del calendario.

En declaraciones a 'Sky TV', Briatore ha elogiado al piloto argentino: "Por el momento, creo que Franco Colapinto está haciendo un buen trabajo".

"Al principio, como ocurre con muchos novatos, le faltaba experiencia. En las últimas tres o cuatro carreras se mostró mucho más consistente, sin cometer errores", dice el jefe de la escudería francesa, que sigue mirando el mercado por si tuviera que encontrar un nuevo compañero a Pierre Gasly.

La decisión llegará hacia el final del presente mundial: "Aún nos quedan cuatro o cinco carreras para tomar una decisión final, y será entonces cuando lo veamos".

Y hay una fecha clave: "La decisión debe tomarse en noviembre".

El coche no ayuda. Ni mucho menos. Los Alpine son últimos en la clasificación de constructores con apenas 20 puntos. Por delante tienen a Haas y a los Sauber, que están siendo una de las sorpresas de la F1 de 2025.