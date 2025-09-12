Ahora

Conflicto abierto

Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas más en sus vuelos a España el próximo verano

¿Qué ha dicho? El director ejecutivo de la compañía, Michael O'Leary, asegura que si el Gobierno no "convence a Aena" de dar marcha atrás en su subida de tasas, no tendrá "ningún interés en atenderlos".

Un avión de Ryanair despegandoUn avión de Ryanair despegandoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ryanair aumenta su amenaza hacia España en un conflicto con visos de agravarse aún más con el Gobierno español. En una entrevista en el 'Financial Times', el director ejecutivo de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, se ha mostrado dispuesto a recortar un millón de plazas más en nuestro país de cara al próximo verano, que se sumarían a los dos millones que ya han cancelado entre el verano que acaba de finalizar y el próximo invierno.

Esta medida responde a la negativa de la compañía al aumento del 6,5% en las tarifas de Aena, algo por lo que O'Leary señala directamente al Ejecutivo. "Si el Gobierno no puede convencer a Aena, no tengo ningún interés en atenderlos", ha trasladado al citado medio.

La semana pasada, la aerolínea anunció que no realizará vuelos a aeropuertos españoles en invierno, incluyendo Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife. O'Leary tiene previsto volver a Madrid en dos semanas y anunciar, "probablemente", este recorte de un millón de plazas.

"Es una locura que haya un país del tamaño de España con un único y gran operador monopolista", dijo el controvertido director ejecutivo de Ryanair, que acusó a Aena de tener un "enfoque monopolístico en materia de precios".

Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, calificó de "impertinente" al jefe de la aerolínea, a quien cuestionaba su visión política "inquietantemente plutocrática", según la cual "la toma de decisiones gubernamentales debería ceder ante los intereses de las empresas con mayor poder económico".

Aena, que defiende que su incremento de tasas supone una subida de 0,68 euros por pasajero, ha acusado a Ryanair de "extorsión" y deshonestidad, afirmando que, en realidad, la aerolínea había solicitado formalmente operar un mayor número de vuelos, algo que no se correspondía con sus amenazas de cancelar rutas.

España es el segundo mercado más grande para Ryanair después de Italia, representando el 18% de sus ingresos durante el año fiscal 2025 hasta el 31 de marzo.

Las 6 de laSexta

  1. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  2. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  3. Rusia y Bielorrusia arrancan maniobras militares a las puertas de Europa en plena tensión por la incursión de drones en Polonia
  4. El consejo del Sabadell rechaza la OPA de BBVA por unanimidad y recomienda a sus accionistas "no aceptar la oferta"
  5. Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"
  6. Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas más en sus vuelos a España el próximo verano