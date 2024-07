Aston Martin quiere completar su 'dream team' con el gran gurú de la Fórmula 1. Con el que nombre detrás de muchos equipos campeones. Con quien está tras el diseño de los monoplazas más poderosos que se recuerdan en la historia de este deporte. Porque tras el talento que ya tienen, quieren sumar a su proyecto a Adrian Newey.

Lo cierto es que el inglés, según parece, ya ha dicho 'no' a la oferta de Ferrari con el objetivo claro de poder quedarse 'en casa'. De no salir del Reino Unido. De no tener que trasladarse en exceso tras dejar Red Bull y Milton Keynes.

El ingeniero, con ese detalle, parece decantarse pues por las opciones de McLaren o de Aston Martin. Los de Silverstone, además, han realizado una serie de movimientos que podrían acercar a Newey a vestir de verde y a estar, por fin, junto a Fernando Alonso.

"No me voy a precipitar"

Sin embargo, y en declaraciones a 'The Times', Newey ha dejado clara una cosa. Y es que lo primero que ha de saber no es en qué equipo quiere estar... sino que tiene y debe decidir si quiere estar en alguno.

Porque la opción de la retirada de la F1 está sobrevolando su cabeza: "No tomaré una decisión rápida y precipitada sobre mi futuro".

"Voy a descansar, no quiero arriesgarme a quedarme estancado", cuenta Adrian Newey en el citado medio.

Y sentencia: "Necesito saber si quiero volver a estar en la Fórmula 1".

Así pues, la opción de poner punto y final a su trayectoria en la F1, donde lleva unos 30 años, está sobre la mesa. Está en su cabeza. Está entre las ideas de un Newey que sabe del valor que tiene, que aporta y que puede dar a una escudería en cuanto a aerodinámica se refiere.