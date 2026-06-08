GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y carrera

La Fórmula 1 regresa a España un año más este domingo 14 de junio al Circuito Barcelona-Catalunya. Carlos Sainz y Fernando Alonso correrán en casa frente a su público.

La Fórmula 1 llega a España este fin de semana. El GP de Barcelona-Catalunya ya está aquí, y este domingo 14 de junio los pilotos disputarán una nueva carrera en busca de la victoria tras el GP de Mónaco.

Una vez más, Kimi Antonelli parte como el principal favorito tras haberse proclamado campeón de nuevo en Montecarlo, y amplía su ventaja en la clasificación frente a sus rivales. Del 12 al 14 de junio, la F1 vivirá en Cataluña el primer GP español del calendario.

Este viernes 12 de junio, los pilotos estarán presentes en el Circuito de Barcelona-Catalunya para realizar los Entrenamientos Libres 1 y 2 a las 13:30 y 17:00 horas, respectivamente.

El sábado 13 se realizarán los Entrenamientos Libres 3 a las 12:30 horas. Último entrenamiento previo a la clasificación para la carrera, que será ese mismo día a las 16:00 horas.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 15:00 horas el GP de Barcelona-Catalunya. Una carrera de 66 vueltas, donde los pilotos pelearán por arrebatarle el primer puesto a Antonelli.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Barcelona-Catalunya disputado en el Circuito de Barcelona-Cataluña, al igual que los entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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