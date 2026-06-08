Ni el punto ilusiona a Alonso: "No hay ningún aspecto positivo de este fin de semana"

El piloto asturiano habla de todos los problemas que tiene su Aston Martin tras un GP de Mónaco en el que consiguió el primer punto de la temporada.

Aston Martin sigue sin levantar cabeza esta temporada. El equipo británico fue el último equipo en la clasificación de Mónaco a pesar de que Fernando Alonso consiguiera sobrevivir al caótico gran premio y pudiera sumar el primer punto de la temporada.

Sin embargo, a pesar de conseguir entrar en el top 10 por primera vez en toda la temporada, no significa que el ritmo del Aston Martin esté para luchar por los puntos.

Esto es algo que sabe muy bien Alonso, que ha hablado sobre los problemas que tiene su AMR26 en cada fin de semana. "En Australia vimos que nuestro motor estaba muy por debajo, en China que nuestra energía estaba muy por debajo, en Mónaco que nuestro chasis estaba por debajo y en Canadá que nuestra caja de cambios en Miami era muy mala".

"Cada circuito ha puesto de manifiesto alguna de nuestras debilidades en el coche, pero lo bueno es que tenemos una comprensión muy clara de qué medidas hay que tomar en cada una de las áreas y, para la segunda parte del año, el paquete que intentaremos tener de una vez aborda todos esos problemas de forma individual", comentó el piloto español, según recoge 'Motorsport'.

Una situación desesperante para Fernando que a pesar de conseguir el primer punto, entrar en el top 10 le pareció insignificante. "No hay ningún aspecto positivo de este fin de semana. Este año hemos corrido en circuitos muy diferentes y todos ellos nos han dejado muy claro cuáles son algunas de nuestras debilidades", concluyó Alonso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido