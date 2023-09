Con el paso de los años y gracias a sus actuaciones, Fernando Alonso se ha convertido en uno de los pilotos más veteranos y reconocidos de la Fórmula 1. Tanto que para muchos es considerado, incluso, como uno de los mejores de la historia.

Un dato que refleja la magnitud de lo que está consiguiendo el piloto español en el 'Gran Circo' son los kilómetros que ha completado, ya que, todos ellos, suman un 25% de la distancia totalentre la Tierra y la Luna.

Ha sido la propia Fórmula 1 la encargada de compartir este dato en sus redes sociales con el nombre "Apollo Alonso 14" y destacando que Fernando es un "hombre en una misión".

Sin embargo, no parece que esto vaya a quedar aquí. La realidad es que, tal y como Fernando comentó en uno de los vídeos compartidos por Aston Martin, no tiene pensado "parar pronto" de competir en la máxima competición del automovilismo.

Ahora, la siguiente parada del piloto asturiano es el Gran Premio de Japón, donde buscará reivindicarse tras los malos resultados obtenidos en las últimas carreras y luchar, por qué no, por volver al podio.

A̶p̶o̶l̶l̶o̶ Alonso 14 🚀

