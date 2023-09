A sus 42 años, Fernando Alonso tiene asegurada su presencia en la parrilla de Fórmula 1 de la mano de Aston Martin para la próxima temporada, pero su intención sería prolongar su estancia en el 'Gran Circo' algún año más.

Tras el nefasto fin de semana en Singapur y antes de arrancar la nueva cita en Suzuka, el asturiano ha hablado sobre el momento de forma que atraviesa en declaraciones a su propio equipo.

Tal y como él afirma, se encuentra en el mejor momento de su carrera y no se plantea "parar" mientras siga sintiéndose "rápido".

"Mientras me sienta rápido, ¿por qué parar? Nunca pensé que estaría tanto tiempo en la Fórmula 1 porque nunca me sentí parte del circo, todo el glamour, todo el espectáculo, todo lo que pasa en el circuito más allá de las carreras", ha explicado.

De hecho, no se sorprende de estar teniendo una carrera tan longeva: "Sin embargo, si una versión más joven de mí pudiera verme pilotando al más alto nivel en la Fórmula 1 a la edad de 42 años, no se sorprendería porque, ya entonces, sabía lo mucho que me gustaban las carreras".

"Correr en Fórmula 1 es lo que más me gusta hacer. Es la mejor categoría del mundo, es la cumbre del automovilismo", ha añadido el bicampeón, que ha explicado que desde bien joven estuvo muy ligado al mundo del motor.

"El placer de conducir me hace volver y me mantiene en el mundo de las carreras, me siento muy privilegiado por conducir coches de F1. Realmente llevo conduciendo desde que tenía tres años", ha señalado.

"Casi toda mi vida he estado detrás del volante. Es lo que más cómodo me hace sentir, siento que estoy en mi mejor momento cuando conduzco coches", ha añadido.

"Si pudiera elegir una cosa que hacer cada vez que me levanto por la mañana, seguiría eligiendo ser piloto de Fórmula 1", ha zanjado.