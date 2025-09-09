Oficial: el Barça recibirá al Valencia en el Johan Cruyff

Tras una nueva negativa del Ayuntamiento a abrir parte del Camp Nou al público, el conjunto culé ha anunciado que su debut en LaLiga se disputará en el estadio del filial.

Después de que los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona inspeccionaran una vez más las obras del Spotify Camp Nou y viendo que aún no reúne las condiciones para acoger público, el FC Barcelona ha anunciado que debutará como local en LaLiga en el Estadi Johan Cruyff.

Tras jugar a domicilio las tres primeras jornadas en Son Moix, Ciutat de València y Vallecas, los de HansiFlick se estrenarán ante su público frente al Valencia el próximo domingo 14 de septiembre a las 21 horas.

De hecho, el Barça ha obtenido un permiso especial de LaLiga ya que esta exige como mínimo un aforo de 8.000 espectadores, y el Johan Cruyff solo tiene 6.000.

Con vistas a las próximas semanas, el club necesita el Certificado Final de Obra para obtener el Permiso de Primera Ocupación Parcial y así poder abrir una parte del Camp Nou.

De no obtenerlo, el EstadiOlímpic Lluís Companys en Montjuïc, que este fin de semana acoge un concierto, será el plan B.

Cabe recordar que el partido frente al Valencia es uno más de los atrasos del conjunto culé. Primero se habló de una inauguración en noviembre de 2024, después se trató de acoger el Clásico en abril y en última instancia se anunció que el Gamper se disputaría en el coliseo blaugrana, pero en los tres casos se aplazó.